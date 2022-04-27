Командир морпіхів закликав врятувати захисників Маріуполя та цивільних

Виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) у зверненні із заблокованого російськими окупантами Маріуполя знову закликав застосувати процедуру екстракції (extraction) до маріупольського гарнізону та цивільних, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook Волина нагадав, що захисники Маріуполя вже 62 дні ведуть бойові дії в повному оточенні. Понад 600 бійців поранені та потребують медичної допомоги, а на заводі Азовсталь, де вони зараз перебувають, немає потрібних умов, препаратів та персоналу. Також із захисниками міста в умовах гуманітарної катастрофи перебувають сотні цивільних, серед яких люди з інвалідністю та поранені. Маріуполь практично стертий з лиця землі, вже загинули багато мирних жителів, наголосив він:

«Я звертався до всіх світових лідерів, дипломатів, папи Франциска — кричав, наскільки міг — щоб нас почули та застосували до нас процедуру „extraction“… Врятуйте гарнізон Маріуполь. Застосуйте процедуру „extraction“. Сьогодні — не 1940-й, сьогодні — 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі загинуть у бою».

Волина навів приклад подій у Дюнкерку під час Другої Світової війни:

«Після прориву лінії Мажино 10 травня 1940 року і капітуляції Нідерландів 14 травня німецьке командування розвинуло свій успіх. Частини британських експедиційних сил під командуванням лорда Джона Горта, французькі частини та з'єднання, що входили до 16-го корпусу, і залишки бельгійських військ виявилися заблокованими в районі міста Дюнкерк. Військам союзників, що скупчилися на узбережжі, загрожувала катастрофа, але Гітлер наказав зупинити наступ танків. Гітлер наказав "не наближатися до Дюнкерка ближче ніж на 10 км" і не використовувати проти блокованого угруповання танки. Вінстон Черчилль у знаменитій промові у 1940 році назвав події в Дюнкерку "чудесним визволенням". Похвала Черчилля призначалася рятувальній операції, в рамках якої 338 226 французьких і британських солдатів були евакуйовані з пляжу та гавані міста Дюнкерк у Франції».