Прем'єр Грузії відкинув можливість війни у країні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ніякого "другого фронту" не буде. Так він прокоментував висловлювання радника глави офісу президента України Олексія Арестовича, згідно з яким, у Грузії є історична можливість повернути контроль над Абхазією і Цхінвальським регіоном, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ніякого другого фронту, ніякої другої війни в Грузії не буде. Це наша принципова позиція" , - заявив Гарібашвілі.

Він знову повторив свою позицію щодо причин грузино-російської війни 2008 року, згідно з якою, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі "допустив найбільшу, невиправну помилку, коли не зміг уникнути війни, в результаті чого країна була зруйнована".

"Якби сьогодні Саакашвілі був при владі, то тут була б війна" , - заявив Гарібашвілі.

Найбільша опозиційна партія "Єдиний національний рух" і велика частина опозиції різко критикують владу за відмову встановлювати власні санкції проти РФ через війну в Україні. Правляча партія пояснює це рішення тим, що від таких санкцій постраждає тільки сама Грузія, а опозицію звинувачує в спробі втягнути країну у війну.

Раніше Арестович заявив, що ні нинішнє керівництво Молдови, ні тим більше керівництво Грузії, не є "людьми війни". За його словами, для керівництва Молдови і Грузії війна - це жах, з яким вони не хочуть зіткнутися. При цьому він погодився з тим, що включитися у військові дії міг був експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі.