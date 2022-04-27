Прокуратура України оголосила підозри спікеру та 418 депутатам Держдуми

Голові Державної Думи РФ В'ячеславу Володіну та 418 депутатам думських Федеральних Зборів повідомлено про підозру. Про це поінформував Офіс генпрокурора, повідомляє Українська правда.

"За процесуального керівництва органів прокуратури завершено процедуру повідомлення про підозри Голові та всім 418 депутатам нижньої палати Федеральних Зборів РФ, які підтримали прийняття рішень, що посягають на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)" , - йдеться у заяві Офіса генпрокурора﻿.

За даними слідства, голова та 418 із 450 депутатів 15 лютого 2022 року під час засідання Державної Думи Федеральних Зборів РФ підтримали постанову зі зверненням до президента РФ Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Донецької та Луганської псевдореспублік як "самостійних, суверенних і незалежних держав".

Також 22 лютого 2022 року вони підтримали ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими "ДНР" та "ЛНР".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими підрозділами регіональних управлінь Служби безпеки України за процесуального керівництва Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької і Хмельницької обласних прокуратур.