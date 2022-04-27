Bloomberg: за газ з РФ заплатили в рублях чотири європейські покупці

Четверо європейських покупців вже заплатили рублями за постачання російського газу.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Після початку російського вторгнення західні країни ввели проти Росії численні санкції. У відповідь президент РФ Владімір Путін підписав указ, згідно з яким країни, які вважаються "недружніми", повинні платити за газ у рублях.

Польща та Болгарія відмовилися від такого способу оплати, тому "Газпром" "перекрив кран" з блакитним паливом для цих двох країн.

Однак не всі європейські країни мають намір відмовлятися від системи, нав’язаної Путіним. За даними Bloomberg, чотири європейські покупці вже розрахувалися рублями за поставки газу. Ще десять європейських компаній відкрили спеціальні рахунки в Газпромбанку для оплати газу.

Невідомо, які компанії маються на увазі і з яких країн вони походять. Росія постачає газ по трубопроводах у 23 країни Європи. У Європейському союзі офіційно погодилася розрахунки в російській валюті лише Угорщина.

Туреччина, Вірменія та Нігерія також погодилися платити в рублях, але цих країн немає у списках "недружніх".

Згідно з інструкціями Єврокомісії, компанії можуть вносити євро або долари на субрахунок Газпромбанку, якщо така дія не порушує санкції. Потім Газпромбанк обмінює західну валюту на рублі і вносить їх на другий рахунок компанії-покупця.

Таке рішення є і в указі Путіна. Газпромбанк через те, що бере участь у розрахунках за операціями, пов’язаними з постачанням енергоносіїв до ЄС, виключений з-під санкцій Євросоюзу. Однак проблема полягає в тому, як зазначає Єврокомісія, що центральний банк Росії, щодо якого Захід ввів обмеження, міг бути залучений до такої дії.