Макрона закидали помідорами під час робочого візиту

У середу, 27 квітня, президент Франції Еммануель Макрон потрапив у неприємну ситуацію під час робочої поїздки до муніципалітету Суржи неподалік Парижа, повідомляє Новое время.

Коли він вирішив поспілкуватись на вулиці з місцевими жителями, невідомі почали кидати у нього з натовпу помідори.

Втім, охорона вдруге обраного французького президента швидко зорієнтувалася, і відразу ж розкрила над ним парасольку, завдяки чому жоден овоч у Макрона так і не влучив.