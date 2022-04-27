Канада ввела санкції проти 203 представників "ЛДНР"

Канада ввела санкції проти 203 представників "ЛДНР"

Канада ввела санкції проти 203 представників так званих Донецької та Луганської "народних республік". До чорного списку потрапили "керівництво і депутати ЛДНР".﻿ Про це повідомляє канадське МЗС, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, нові санкції вводяться у відповідь на російське вторгнення в Україну. Під обмеження потрапили 11 високопоставлених "посадових осіб" і 192 члени "народних рад ЛДНР", які причетні до порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Також повідомляється, що Канада продовжує закликати до негайного виведення російських військ з України і не припинить чинити тиск на режим Володимира Путіна в Росії.

"Канада не буде сидіти склавши руки і спостерігати, як президент Путін та його спільники намагаються безкарно перекроїти кордони України. Міжнародне право має дотримуватися", - додала Жолі.

Раніше Британія ввела санкції проти представників так званих "ДНР" і "ЛНР".

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