Ущерб для Украины от войны достиг $88 млрд

За останній тиждень лише прямі інфраструктурні збитки України від російського нападу зросли на 3,1 млрд доларів і сягнули 88 млрд дол., або 2,6 трлн гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в оновленій оцінці збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено новими даними щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів залізничної інфраструктури, об’єктів охорони здоров’я та активів підприємств.

Також відтепер в оцінці враховуються втрати від пошкодження земельного фонду сільськогосподарського призначення через ракетні обстріли та проведення бойових дій. Ця сума складається з чотирьох компонентів: мінне забруднення, рекультивація земель, втрати озимих та втрати меліоративних площ.

За 62 дні війни було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. км доріг та 32 тис. м2 житлового фонду.

КШЕ

Крім того, 40% від загальної кількості пошкодженого житла та підприємств припадає на Донеччину, 23% – на Харківщину, 12% — на Чернігівщину та 8% — на Київщину.

КШЕ

Команда проєкту також працює над можливістю використання супутникових знімків для аналізу пошкоджень завдяки співпраці з Maxar та Airbus. Це допоможе в аналізі пошкоджень масових об'єктів: житлової забудови, доріг, сільськогосподарських активів.