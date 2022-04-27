Конституційна рада Франції затвердила президентство Макрона

У середу, 27 квітня, Конституційна рада Франції затвердила офіційні результати президентських виборів, що завершилися перемогою чинного глави держави Еммануеля Макрона.﻿ Про це йдеться в повідомленні офіційного сайту ради, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Голова Конституційної ради Лоран Фабіус оголосив остаточні результати виборів-2022. Макрон набрав більшість голосів, оголошений президентом і розпочне свою нову каденцію 14 травня.

"З понеділка Конституційна рада провела перевірку та передбачені контрольні операції. У другому турі через порушення, виявлені на 48-ми виборчих дільницях, ми анулювали 20594 поданих голоси, або 0,06% від загальної кількості. Це свідчить, що в цілому правила виборчого процесу були дотримані" , – йдеться в заяві.

Зрештою, Макрон набрав 58,55% голосів. Його суперниця в другому турі – Марін Ле Пен – 41,45%.