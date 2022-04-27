Швейцарія запровадила вугільне ембарго проти РФ

Федеральна рада Швейцарії запровадила додаткові санкції проти РФ у рамках виконання рішення про імплементацію п'ятого пакета санкцій ЄС.﻿ Про це йдеться на сайті відомства, повідомляє Економічна правда.

Обмеження набрали чинності з 18:00 27 квітня 2022 року.

"Рішенням від 27 квітня Швейцарія впроваджує нові заходи, ухвалені ЄС 8 квітня з огляду на триваючу військову агресію Росії в Україні. На засіданні 13 квітня Федеральна рада ухвалила рішення прийняти п'ятий пакет санкцій ЄС. Нові заходи включають далекосяжні санкції щодо товарів, включаючи заборону на імпорт деревини та вугілля, а також товарів, які є важливими джерелами доходу для Росії (наприклад, цемент, морепродукти, ікра). Також передбачена заборона на експорт товарів, які можуть допомогти зміцнити промислові потужності Росії (наприклад, промислових роботів або певної хімічної продукції)" , - йдеться у заяві.

Подальші санкції набувають чинності і у фінансовому секторі.

Забороняється будь-яка підтримка державних та громадських російських організацій. У Швейцарії також тепер не можна реєструвати трасти для громадян Росії або фізичних чи юридичних осіб, які проживають у Росії.

Послуги для таких трастів також забороняються, йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Євросоюз після погодження 8 квітня опублікував п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, що запрацює з серпня, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.