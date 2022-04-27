Швейцарія заборонила постачання Україні боєприпасів для БМП Gepard

Уряд Швейцарії наклав вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються у зенітних самохідних установках Gepard, які Німеччина планує поставити Україні.﻿ Про це передає швейцарський телеканал SRF, повідомляє Європейська правда.

У вихідні з'явилися повідомлення про те, що Швейцарія наклала вето на прохання Німеччини про реекспорт боєприпасів, але тоді не було ясно, про які саме боєприпаси йшлося. Швейцарія посилається на свою політику нейтралітету, яка забороняє їй відправляти військове спорядження до зони конфліктів.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), який відповідає за військово-технічну співпрацю із зарубіжними країнами, отримав два запити від Німеччини з проханням дати добро на відправку боєприпасів в Україну. Серед них були 35-мм боєприпаси Gepard, а також 12,7-мм боєприпаси.

На САУ Gepard встановлена ​​35-мм спарена гармата, яка, як і пов'язані з нею боєприпаси, були виготовлені Oerlikon-Bührle. Сьогодні компанія належить німецькому концерну Rheinmetall. Боєприпаси калібру 12,7 міліметра зазвичай використовуються у великокаліберних кулеметах.

Федеральна влада Швейцарії підтвердила, що відхилила запити Німеччини.

Незрозуміло, які боєприпаси тепер Німеччина відправить до України після відмови з Берна. Це можуть бути боєприпаси, які вивозилися на реекспорт без обмежень раніше. Або це боєприпаси, які частково виготовлялися у Швейцарії, а доопрацьовувалися за кордоном.

У другому випадку реекспорт в Україну також можливий без згоди Швейцарії – на підставі виключення зі швейцарського законодавства про військові матеріали.