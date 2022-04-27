РФ "выразила протест" против передачи вертолетов Украине от США
Российская "Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству" (ФСВТС) протестует против передачи Соединенными Штатами Украине вооружения производства СССР и РФ, в том числе вертолетов Ми-17. Об этом пишут росСМИ, повідомляє Українська правда.
ФСВТС "выражает протест" против передачи Украине вооружения российского, советского производства, в том числе вертолетов. Россияне называют такую военную помощь Украине "незаконной".
"Оснащение украинских войск вертолетами Ми-17 российского производства противозаконно", - заявили в ФСВТС.