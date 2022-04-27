Генсек ООН Гутерріш прибув до України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у середу, 27 квітня, прибув із візитом до України, повідомляє Корреспондент.
"Я прибув до України після відвідування Москви. Ми продовжимо нашу роботу з розширення гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще – для України, Росії та світу", - написав генсек у Twitter.
Напередодні він відвідав Росію, де запропонував створити контактну групу у форматі ООН-Росія-Україна для розв'язання гуманітарних питань в Україні.