Акції на АЗС: як водіям зекономити на бензині

Коротко про ситуацію на заправках в Україні та чи діють акції для водіїв, повідомляє Сьогодні.

Ціни на пальне в Україні зростають, та й сам бензин, дизель або автогаз буває складно купити в умовах війни. Журналісти підготували добірку варіантів, які допоможуть трохи зекономити при покупках на АЗС.

Fishka

У мережі заправок OKKO діє програма лояльності Fishka, яка також покриває багато банків, аптек, магазинів та інших компаній. Водії, які мають цей додаток на телефоні, можуть отримувати персональні знижки на пальне, брати участь в акціях та безконтактно розраховуватися за товари. Діє також система накопичення балів.

Представники програми в мережі переконують, що розрахуватися за пальне можна з Гаманця Фішки, якщо на заправці воно є. Однак для цього потрібно підійти на касу АЗК та попередити про це.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Віртуальні літри

На заправках WOG, Авіас, Shell та інших діють віртуальні картки й талони на пальне. У різний спосіб водії можуть купити собі літри, а потім обміняти їх на реальний бензин чи дизель. Кожна мережа має власні пропозиції та умови програми. На деяких АЗС можна у такий спосіб економити 1-2 грн на пальному.

Ціни на бензин

Останнім часом на українських заправках почав дорожчати бензин, дизель і навіть автогаз. Подекуди ціни підскочили майже на гривню.

Так, останніми днями бензин А-92 збувають в середньому по 33,65 грн/л – подорожчання на 40 копійок. Бензин А-95 можна купити за середньою ціною 34,06 грн/л – ціна зросла на 30 копійок.

Середня вартість дизельного пального становить 38,35 грн/л. За останній тиждень ціна підросла на 1-1,2 грн. Автогаз донедавна збували в середньому за 29,65 грн/л, а зараз інформації про його наявність за АЗС немає.

Експерти Світового банку вважають, що ціни на ринку пального невдовзі досягнуть "історично високих показників" – до кінця 2022 року піднімуться на 50%. Стабілізувати ситуацію вдасться аж 2024 року. Водночас на українських АЗС з'явився новий вид бензину – А-95 ЕСО.