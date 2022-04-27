Росію виключили з Всесвітньої організації туризму

На позачерговій сесії Генеральної асамблеї ООН Росію відсторонили від участі у Всесвітній організації туризму (UNWTO). Про це поінформував голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Корреспондент.

"Росію було відсторонено від UNWTO на першій позачерговій сесії Генеральної Асамблеї. Вдячний усім учасникам, які підтримали цей крок. Єдиним напрямом подорожі російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії поглиблюватиметься з кожним днем її війни з Україною" , - зазначив він.

Кулеба подякував генеральному секретарю UNWTO Зурабу Пололікашвілі за принципову позицію, що дозволила прийняти це рішення. За словами Пололікашвілі, UNWTO стала першою організацією ООН, яка поставила під питання членство РФ.