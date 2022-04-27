Євросоюз забезпечив газом Польщу та Болгарію - голова ЄК

Європейська комісія була готова до можливого відключення газу Москвою, Польща та Болгарія вже отримують цей енергоресурс від членів ЄС з інтерконекторів. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні держави-члени радилися у складі координаційної групи з газу. Польща та Болгарія поінформували нас про розвиток ситуації. Польща та Болгарія вже отримують газ від своїх сусідів щодо Європейського союзу" , - повідомила фон дер Ляйєн у спеціальній заяві для ЗМІ у середу в Брюсселі.

За її словами, незабаром буде "негайна, єдина і координована" відповідь Брюсселя на дії Москви, щоб мати впевненість, що "рішення "Газпрому" матиме найменші можливі наслідки для європейських споживачів".

Фон дер Ляйєн пообіцяла, що Єврокомісія помножить свої зусилля в регіональних групах країн ЄС, які можуть надавати найшвидшу допомогу своїм сусідам. Це пом'якшить ефект від можливих порушень газопостачання. Буде також продовжено роботу з гарантій постачання та накопичення достатніх запасів газу в середньостроковій перспективі.

Фон дер Ляйєн розраховує, що план Єврокомісії щодо зміцнення енергетичної безпеки ЄС RePowerEU допоможе вже цього року сильно скоротити залежність від російських копалин. Буде збільшено імпорт ЗПГ із США, також триває робота з державами-членами щодо пошуку альтернативних постачальників газу.

"У довгостроковій перспективі RеPowerEU також допоможе нам перейти до більш надійного, безпечного та сталого енергопостачання. Ми представимо наші плани щодо прискорення "зеленого" переходу в середині травня. Кожен євро, який ми інвестуємо у відновлювані джерела енергії та енергоефективність, є запорукою нашої майбутньої енергетичної незалежності" , - вважає голова Єврокомісії.

Вона повідомила, що ЄК вітає план Парижа щодо якнайшвидшого скликання зустрічі міністрів енергетики ЄС.

"Епоха російських копалин у Європі добігає кінця. Європа йде вперед у питаннях енергетики" , - підсумувала фон дер Ляйєн.

Як повідомлялося, вранці в середу "Газпром" повністю зупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) у зв'язку з несплатою в рублях. На кінець 26 квітня "Газпром експорт" не отримав платежі за квітень від цих компаній у рублях, відповідно до указу президента РФ 172 від 31.03.2022 року.