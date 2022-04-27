Словаччина закликала назавжди скасувати всі мита на експорт з України до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер закликав назавжди скасувати імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

"Щиро вітаємо та підтримуємо сьогоднішню пропозицію Валдіса Домбровскіса звести тарифи на імпорт з України в ЄС до нуля на один рік. Це також один із елементів Плану Словаччини для України, яким я поділився на саміті в Версалі. Тільки не на 1 рік, а назавжди" , - написав Гегер у Twitter.

Strongly welcome&support today’s proposal of @VDombrovskis to bring tariffs on #Ukraine’s imports to the ???????? down to zero for one year. This is also one of the elements of ???????? Plan for ????????, which I shared at the summit in #Versailles. Just not for 1 year but for good. @Denys_Shmyhal — Eduard Heger (@eduardheger) April 27, 2022

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія запропонувала призупинити на рік імпортні мита на весь український експорт до країн Європейського Союзу.

Зазначається, що цей крок покликаний допомогти збільшити експорт України до ЄС і полегшити скрутне становище українських виробників та експортерів в умовах військового вторгнення Росії.

Пропозицію Єврокомісії тепер мають розглянути та узгодити Європейський парламент та Рада Європейського Союзу.