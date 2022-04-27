Вилучені у екс-міністра кілограми золота передадуть на потреби ЗСУ

В Офісі генерального прокурора України розповіли, що вилучені у ексміністра енергетики Едуарда Ставицького 48 кг золота у злитках, передадуть на користь держави, а саме – на посилення її обороноздатності. Про це заявила пресслужба Офісу генпрокурора України, повідомляє Сьогодні.

"Це майно було вилучене в рамках розслідування кримінального провадження і належало одному з колишніх високопосадовців з оточення експрезидента-утікача, причетного до заволодіння державною резиденцією "Межигір’я"... Вартість вилученого у грошовому еквіваленті становить понад 90 млн грн" , – зазначили﻿ у відомстві.

Як пише Zaxid.net, йдеться про золото, яке було вилучено ще у 2014 році у ексміністра енергетики Едуарда Ставицького. Тоді під час обшуку правоохоронці виявили 42 кг золота та кілька мільйонів доларів у приміщеннях та офісах міністра.

Ексміністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький був затриманий в Ізраїлі при спробі вильоту в Російську Федерацію.

Затримання здійснювалося співробітниками "Шабак" – служби безпеки Ізраїлю. Відомо, що колишній міністр Едуард Ставицький намагався вилетіти в Російську Федерацію як громадянин Ізраїлю Натан Розенберг.

Після затримання в аеропорту Ізраїлю, будинки у Ставицького були проведені обшуки, в ході яких було вилучено закордонні паспорти Ставицького – Розенберга, 400 тис. доларів США, 200 тис. євро, коштовності і годинник на загальну суму 500 тис. доларів США.

За інформацією джерела, співробітники служби безпеки Ізраїлю проводили спецоперацію в рамках кримінальної справи проти Ставицького-Розенберга за фактом легалізації (відмивання) їм коштів і іншого майна, одержаних злочинним шляхом на території України. Таким чином, спецслужби Ізраїлю вважають достатніми докази неправомірних дій з боку Ставицького, зібраних правоохоронними органами України.