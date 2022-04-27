Bloomberg: італійський енергогігант розглядає оплату рублями за газ з РФ

Італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Економічна правда.

Наявність відкритого рахунку дозволить компанії потенційно виконати вимоги Кремля щодо оплати газу в рублях. Водночас такий крок є запобіжним, адже Eni шукає додаткових роз’яснень від уряду та європейської влади щодо того, чи можливо використовувати рахунки для купівлі російського газу.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

За словами співрозмовників агентства, Eni не використовувала новий механізм і досі розраховувалася лише в євро. Компанія хоче отримати чіткі вказівки щодо керівних принципів і буде дотримуватися санкцій.

Наступний раунд сплати за газ відбудеться у другій половині травня.