У Франції заарештували три вілли російських олігархів

Франція продовжує полювання на російські активи та майно - після заморожування чотирьох яхт, шести гелікоптерів і близько тридцяти віл, служби Мінфіну конфіскували три нові вілли олігархів на півдні Франції.﻿ Про це передає канал BFMTV, повідомляє Європейська правда.

Казначейство додало до свого списку маєток Олега Дерипаски. Дуже великий маєток, розташований між муніципалітетами Сен-Тропе і Раматюель, придбано в 2005 році. Мільярдер і засновник алюмінієвого гіганта Rusal наприкінці лютого засудив війну в Україні. Яхту олігарха вже арештували на Мальдівах минулого березня.

Друге майно, що потрапило під арешт, належить колишньому зятю Путіна Кирилу Шамалову. Розташована в Біарріці будівля була придбана в 2012 році молодим 32-річним російським мільярдером. Колишній чоловік Катерини Тихонової, молодшої дочки президента Росії, Кирило Шамалов є сином Миколи Шамалова, відомого як особистий банкір Путіна. Зокрема, він розбагатів, придбавши за кілька сотень доларів 3,8% акцій нафтогазового гіганта "Сибур", які зараз коштують кілька сотень мільйонів.

Третя вілла, на яку націлились державні служби: велика нерухомість, розташована на Лазурному березі в Сен-Жан-Кап-Ферра. Називається Тріаноном, оскільки є копією знаменитого палацу, розташованого неподалік Версальського палацу, належить чеченському бізнесмену Мусі Бажаєву, який придбав його в 2000-х роках. 139-й статок Росії за версією Forbes. Він очолює енергетичну групу Alliance, створену в 1998 році його братом.

У середині квітня повідомлялося, що Франція заморозила 41 об’єкт нерухомості через санкції проти РФ й оцінила їх у 620 млн доларів, але насправді вартість майна наближається до мільярда доларів.