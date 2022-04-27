ЄС допоможе відновити українські міста – голова ЄК

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС повинен мобілізувати всі наявні ресурси для відновлення України, включаючи співпрацю на місцевому та регіональному рівнях, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тому я всім серцем підтримую пропозицію президента (Владимира) Зеленського щодо залучення на основі партнерства міст та регіонів Європейського союзу до цих зусиль щодо відновлення" , - заявила голова ЄК щодо місцевого та регіонального співробітництва між Україною та ЄС.

"Сила Європи заснована на тому, що наші громадяни невпинно працюють над покращенням повсякденного життя та покращенням майбутнього наших дітей у містах, селищах, селах та районах. Наші міста та регіони мають досвід та знання у галузі відновлення та управління повсякденним життям городян. І ми хочемо поділитися цим досвідом з вами" , - йдеться у зверненні фон дер Ляйєн, опублікованому в середу в Брюсселі.

За її словами, співпраця "на всіх місцевих та регіональних рівнях дозволить нам прискорити відновлення України".

"Ми експоненційно розширимо кількість міст-побратимів та регіонів-побратимів між нашими народами. Ви можете розраховувати на величезну солідарність громадян Європи на підтримку України. І я знаю, що ми також можемо розраховувати на Комітет регіонів ЄС, який активно пов'язує наші місцеві та регіональні мережі у Європейському союзі з їхніми українськими колегами" , - повідомила голова ЄК.