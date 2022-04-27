Bloomberg: США збільшили обмін розвідданими з Україною

Сполучені Штати зняли деякі обмеження щодо обміну розвідувальними даними з Україною на тлі посилення наступу РФ на сході та півдні.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Українська правда.

Директор Національної розвідки Авріл Хейнс поінформувала Конгрес про кроки цього місяця після того, як представник Майк Тернер, головний республіканець у комітеті з розвідки Палати представників, написав секретного листа, в якому закликав адміністрацію Байдена зняти обмеження.

Розширений обмін покликаний допомогти Україні захистити і потенційно повернути територію в цих регіонах, сказав співрозмовник агентства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін відвідали Україну на вихідних і заявили, що США почнуть відправляти дипломатів назад в Україну і надавати більше військової допомоги, оскільки країна продовжує боротися з російською військовою присутністю у своїх східних і південних регіонах.

Чиновники Офісу директора національної розвідки поки не коментували інформацію щодо обміну розвідданими.