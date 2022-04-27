Арестович повідомив, коли ЗСУ може перейти у контрнаступ
Радник глави офісу президента Олексій Арестович припустив, що Україна буде готова до наступу з використанням західної зброї після кінця травня, повідомляє Новое время.
"Цього (контрнаступу ЗСУ — ред.) не треба чекати завтра. Це все кінець травня – середина червня, не раніше. Але це ж буде зовсім інша війна", — сказав Арестович в інтерв'ю Politeka Online.
Він наголосив, що під час наступу української армії росіяни стоятимуть у позиційній обороні, від Харкова до Херсона. За його даними, в окупантів лише 90 тисяч військ, і, можливо, РФ вдасться зібрати в Білгородській та Курській областях 15-20 тисяч бійців.
"Це буде вже наш наступ. Ми будемо громити противника і виганятимемо його з нашої землі. Оце буде весело", — додав Арестович.