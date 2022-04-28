Блінкен: США вивчають можливість визнання Росії спонсором тероризму

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон обговорює можливість визнання Росії країною-спонсором тероризму, повідомляє Новое время.

Відповідаючи на запитання сенатора Ліндсі Грема під час виступу в Сенаті 27 квітня, Блінкен сказав:

«Ми обговорюємо це, юристи розглядають це питання. На мою думку, сенаторе, немає жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ… Юристи працюють над цим, щоб переконатися, що передбачених законом вимог [для включення до списку спонсорів тероризму] буде дотримано».

Після цього сенатор зазначив, що, якщо потрібно змінити закон для того, щоб Росія потрапила під це визначення, Сенат дасть 100 голосів.

Зараз у списку країн-спонсорів тероризму Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після звірств російських окупантів в Україні світ має визнати Росію спонсором тероризму, і Київ наполягатиме на цьому в переговорах із партнерами.

За інформацією джерел The Washington Post, під час телефонної розмови із президентом США Джо Байденом Зеленський закликав його визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Російські окупанти скоюють звірства на тимчасово захоплених територіях України, вбиваючи, викрадаючи, катуючи і ґвалтуючи мирних жителів, а також навмисне завдають ударів по цивільних об'єктах (лікарнях, школах, дитячих садках). Росіяни блокують населені пункти, не дозволяють евакуювати мирних жителів та доставити гуманітарні вантажі, позбавляючи людей доступу до базових потреб. Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу.