Пентагон: "більше половини" з 90 гаубиць США вже в Україні

Прес-секретар Пентагону США Джон Кірбі заявив, що в Україні вже знаходяться "більш ніж половина" з 90 гаубиць дальньої дії, які Штати відправляють нашій країні в якості допомоги з озброєнням.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Сьогодні, не називаючи загальної кількості, більш ніж половина цих гаубиць знаходиться в Україні" , - сказав спікер американського оборонного відомства на брифінгу в Пентагоні.

За словами Кірбі, 50 українських військових пройшли "перший етап" навчання з використання цих гаубиць. Тепер вони збираються повернутися до України та "тренувати своїх товаришів по команді".

Представник Пентагону додав, що не знає, чи почався вже другий етап навчання для наступної групи з 50 військовослужбовців ЗСУ.