Блінкен: Україна має сама вирішувати, чи атакувати об'єкти в РФ

Блінкен: Україна має сама вирішувати, чи атакувати об'єкти в РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вважають, що Україна повинна самостійно вирішувати, чи слід прагнути до перенесення бойових дій на територію Росії. ﻿Про це, із посиланням на трансляцію CNBC, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За його словами, зараз Вашингтон націлений на те, щоб надати українцям усе необхідне для витіснення росіян з території країни.

"Окреме питання полягає в тому, чи мають українці здійснювати дії, які виходять за межі їхніх кордонів. Мій власний погляд полягає в тому, що їм життєво важливо робити все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики в такому випадку - це їх власне рішення", - заявив Блінкен під час виступу у Сенаті.

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