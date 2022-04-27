Блінкен: Україна має сама вирішувати, чи атакувати об'єкти в РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати вважають, що Україна повинна самостійно вирішувати, чи слід прагнути до перенесення бойових дій на територію Росії. ﻿Про це, із посиланням на трансляцію CNBC, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За його словами, зараз Вашингтон націлений на те, щоб надати українцям усе необхідне для витіснення росіян з території країни.