Голова ЄК звинуватила РФ у спробах газового шантажу: "Це неприйнятно"
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ у використанні газу як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії. Про це, із посиланням на The Wall Street Journal, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Це невиправдано та неприйнятно", - заявила фон дер Ляйен.
Глава Єврокомісії зазначила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника газу.
Також вона заявила, що зараз Комісія працює над забезпеченням альтернативних потоків і координує відповідні заходи в масштабах всього Європейського Союзу.