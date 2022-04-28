Голова ЄК звинуватила РФ у спробах газового шантажу: "Це неприйнятно"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн звинуватила РФ у використанні газу як інструмент для шантажу споживачів енергії в Європі після того, як "Газпром" припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.﻿ Про це, із посиланням на The Wall Street Journal, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Це невиправдано та неприйнятно" , - заявила фон дер Ляйен.

Глава Єврокомісії зазначила, що цей крок продемонстрував ненадійність Росії як постачальника газу.

Також вона заявила, що зараз Комісія працює над забезпеченням альтернативних потоків і координує відповідні заходи в масштабах всього Європейського Союзу.