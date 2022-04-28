"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 28 квітня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У четвер, 28 квітня, деякі з них будуть вивозить людей з гарячих точок нашої країни, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 28 квітня.

У четвер залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Харкова та Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами: