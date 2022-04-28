"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 28 квітня
"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У четвер, 28 квітня, деякі з них будуть вивозить людей з гарячих точок нашої країни, повідомляє Сьогодні.
Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік на 28 квітня.
У четвер залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Покровська, Харкова та Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 4:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.
- 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;
- 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.