РФ висилає 8 японських дипломатів за їхню позицію щодо війни в Україні

Міністерство закордонних справ Росії заявило в середу, що вишле вісім японських дипломатів, ймовірно, у відповідь на раніше прийняте Токіо рішення про висилку російських дипломатів.﻿ Про це, із посиланням на Japan Today, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

В уряді РФ зажадали, щоб вісім дипломатів покинули країну до 10 травня, заявивши, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди нібито поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні і вживає відверто ворожі політичні заходи, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн.

Раніше в цьому місяці Японія прийняла рішення про висилку восьми росіян, у тому числі дипломатів посольства Росії, на тлі засудження міжнародним співтовариством сотень мирних жителів, убитих в Україні. Японський уряд відмовився назвати імена висланих дипломатів, але серед них точно не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, коли було прийнято рішення, що контрзаходи з боку Москви очікуються, але його уряд вживе всіх можливих заходів для захисту діяльності японських громадян і бізнесу в Росії.