РосЗМІ: росіяни заявили про перехід на рублі у Херсонській області

Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонської області заявила, що область з 1 травня «переходить у рублеву зону». Окупанти вважають, що «перехідний період займе до 4 місяців», повідомляє Новое время.

Про це пише прокремлівське агенство РИА-Новости з посиланням на самопроголошеного «заступника голови» військово-цивільної адміністрації регіону Кирила Стремоусова.

За чотири місяці, за словами окупантів, прийматимуть і рублі, і гривні, а потім — «повний перехід на рубль».

Увечері 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих керівників Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що залишається в місті та відмовився від співпраці з окупаційною «адміністрацією».