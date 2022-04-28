Wall Street Journal: США та РФ обмінялися ув'язненими

США обмінялася з Росією ув'язненими, і в рамках обміну Вашингтон повернув студента Університету Північного Техасу, колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, а Москва – льотчика Костянтина Ярошенка.﻿ Про це, посилаючись на The Wall Street Journal, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Американець Рід утримувався під вартою в РФ з 2019 року і був звинувачений у нападі на поліцейського в дільниці після вечірки. А Ярошенко, засуджений до 20 років ув'язнення в 2010-му за змову з метою контрабанди кокаїну в США, сидів у федеральній в'язниці Коннектикуту.

Зазначається, що тепер, коли відносини між Штатами та РФ "знаходяться на історичному мінімумі" через повномасштабну агресію Кремля проти України, обидва були звільнені в результаті обміну полоненими.

Президент Байден привітав повернення громадянина США на батьківщину.