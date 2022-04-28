Сенат Бразилії офіційно визнав Голодомор в Україні геноцидом

Федеральний сенат, одна з двох палат бразильського парламенту, проголосувала за закон про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом. Відповідний законопроект був поданий сенатором Альваро Діасом, і схвалений під час засідання 26 квітня.﻿ Про це, із посиланням на Agencia Senado, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Законопроект був схвалений одноголосно. Наступним етапом має стати голосування за цей же закон у Палаті Депутатів Національного конгресу Бразилії.

У законопроекті прописаний і День пам'яті жертв Голодомору. Передбачається, що в Бразилії пам'ятним днем стане четверта субота листопада.