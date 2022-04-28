ОВА: у Лисичанську Луганської області росіяни знищили 13 будинків

Лисичанськ Луганської області сильно обстрілювали всю минулу добу, у місті знищено ще 13 будинків, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто потерпало від вогню росіян упродовж усієї доби 27 квітня.

Лисичанськ – великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись влучити, а нашим рятівникам складніше швидко відреагувати. Займання через обстріли відбуваються майже по всій території, а це практично 100 кв. км".

Минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили.

У середу вдень полум’я охопило одразу 8 будинків, а під вечір росіяни влучили ще у три.

Також три будинки зайнялися у Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин.

У Гірському загорілися столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об’єкт повністю знищено – люди будуть без світла та мобільного зв’язку.

Загалом за добу в Луганській області ліквідована 21 пожежа, що виникла внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.