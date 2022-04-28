У Конгресі США схвалили направлення активів РФ на користь України

Палата представників схвалила законопроєкт, що передбачає конфіскацію урядом США деякої російської власності, що потрапила під санкції, з метою її продажу та надання додаткової допомоги Україні, повідомляє Голос Америки.

Документ, авторами якого виступили члени Палати представників демократ Том Маліновскі та республіканець Джо Вілсон, підтримали 417 конгресменів, вісім висловилися проти.

Згідно із зазначеною ініціативою, президенту США слід "ужити всіх передбачених конституцією кроків для арешту та вилучення в юрисдикції Сполучених Штатів активів іноземців, чиї кошти отримані частково шляхом корупції" .

Крім того, ідеться про активи, отримані власниками завдяки підтримці керівників РФ.

У документі уточнюється, що ці заходи мають бути вжиті щодо активів вартістю від $2 млн, у тому числі російських енергетичних компаній.

Активи мають бути продані, а виручені кошти передбачається направити на відновлення України, на військову та гуманітарну допомогу їй, а також на сприяння українцям у переселенні до інших країн.

Крім того, передбачається можливість використання зазначених коштів на "сприяння у розвитку російського народу, у тому числі у галузі демократії, програм у сфері прав людини та їх моніторингу" .