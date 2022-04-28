ОГП: з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 217 дітей

Більше ніж 610 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційними даними станом на ранок 28 квітня 2022 року число жертв-дітей не змінилося - 217. Не зазнали змін і офіційні дані щодо поранених - понад 393. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 129, Київській - 114, Харківській - 93, Чернігівській - 66, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Також 1508 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.