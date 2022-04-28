Розвідка Британії: у Чорноморській зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ РФ

Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер вранці, повідомляє.

Відзначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни.

Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі.