Розвідка Британії: у Чорноморській зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії
Чорноморський флот Росії, незважаючи на втрати кораблів, зберігає здатність завдавати ударів по українських та прибережних цілях, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер вранці, повідомляє.
Відзначається, що в цей час у Чорноморській оперативній зоні знаходяться близько 20 кораблів ВМФ Росії, у тому числі підводні човни.
Протока Босфор залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, що робить Росію нездатною замінити втрачений крейсер "Москва" у Чорному морі.
"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля "Саратов" та крейсера "Москва", Чорноморський флот Росії зберігає здатність наносити удари по українських та прибережних цілях", - йдеться у повідомленні.