Окупаційна "влада" Херсонської області: жодних референдумів не планується

Колаборант Кирило Стремоусов, призначений окупантами на посаду заступника голови Херсонської області, заявив, що жодних референдумів в області не планується. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Українська правда.

"Референдумів ніяких не планується" , - сказав він. ﻿

За його словами, зараз головне завдання – "відновлення економіки регіону".

Ставник Кремля також заявив, що питання повернення Херсонської області назад до "нацистської України" виключено.