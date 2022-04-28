Окупаційна "влада" Херсонської області: жодних референдумів не планується
Колаборант Кирило Стремоусов, призначений окупантами на посаду заступника голови Херсонської області, заявив, що жодних референдумів в області не планується. Про це, з посиланням на росЗМІ, повідомляє Українська правда.
"Референдумів ніяких не планується", - сказав він.
За його словами, зараз головне завдання – "відновлення економіки регіону".
Ставник Кремля також заявив, що питання повернення Херсонської області назад до "нацистської України" виключено.