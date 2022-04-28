Енергоатом: Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності

Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово знаходиться під контролем окупантів, перевели на мінімальний рівень потужності для забезпечення тільки власних потреб. Причиною цього стало пошкодження високовольтної лінії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що на південному напрямку було пошкоджено високовольтну лінію 330 кВ. Через це АЕС почала працювати лише для власних потреб.