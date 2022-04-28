МЗС Британії: війська РФ мають бути вигнані з Криму

У ході нинішньої війни Україна має звільнити свої території у Криму та на Донбасі, а Захід допоможе зі зброєю та санкціями проти Росії. Про це заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс, повідомляє The Times, повідомляє Корреспондент.

Вона закликала західні країни допомогти Україні повністю вивести російські війська з України і сказала, що якщо президенту РФ Володимиру Путіну вдасться добитися територіальних завоювань, він може заподіяти "незліченні нові страждання по всій Європі".

"Це спільна війна, оскільки перемога України - це стратегічний імператив для нас усіх" , - сказала Трасс.

Вона наголосила, що російські війська в ході війни мають бути вигнані, зокрема, з Криму та донбаських "республік".

Щодо озброєння, Трасс заявила, що "треба заглянути глибше в наші запаси, треба посилити виробництво" для того, щоб Україна отримала необхідне важке озброєння, танки та літаки.

Крім того, за словами Трасс, Захід має допомогти наростити оборонні можливості Молдови та Грузії, оскільки Путін може вторгнутися і до цих країн.

Щодо Росії, за словами глави МЗС Британії, необхідно використовувати всі економічні важелі, що є в наявності, для витіснення країни із західних ринків.

Також Трасс наголосила, що необхідно позбавити Путіна можливості заявити про свою перемогу в Україні та "використати цю війну як каталізатор для встановлення нового світового порядку".

При цьому Трасс визнала, що війна в Україні може тривати "до п'яти років або навіть до десятиліття", а Путін може застосувати зброю масового знищення у відчайдушній спробі вийти з безвиході.