США вивчають можливість передачі Україні заморожених коштів Центробанку РФ

Влада США розглядає можливість передачі Україні заморожених у Штатах активів Банку Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у сенатському комітеті з асигнувань.

За словами Блінкена, зараз питання полягає в тому, чи є у США положення законодавства, що дозволяють конфіскацію. Це питання розглядають працівники Міністерства юстиції.

"Ми дуже тісно працюємо разом з міністерствами фінансів та юстиції США, щоб вивчити, як можемо ефективно заморожувати активи та здійснювати їхню конфіскацію" , – заявив Блінкен.

Під час обговорення цього питання сенатор Патрік Ліхі заявив, що Федеральна резервна система США заморозила майже 100 млрд доларів Центробанку Росії.

Наприкінці лютого Євросоюз заборонив своїм громадянам усі операції з Банком Росії та особами, що діють від його імені та за його вказівкою. Схоже рішення ухвалили США: американським громадянам заборонили проводити з російським ЦБ операції, а також з Мінфіном і Фондом національного добробуту.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що через західні санкції Росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів – близько 300 млрд доларів з приблизно 640 млрд доларів.