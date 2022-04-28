Отримати статус безробітного: як це зробити і які суми виплат

З початку воєнного стану в Україні ринок праці переживає кризу. Кількість охочих отримати роботу значно перевищує кількість пропозицій роботи. Оскільки питання безробіття стало актуальним, Верховна Рада прийняла закон про внесення деяких змін до умов соціального страхування безробітних, повідомляє Сьогодні.

Які процедури спростилися, і на яку суму фінансової допомоги можуть розраховувати українці, розповіли у експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua.

Як тепер отримати статус безробітного

Такі зміни будуть діяти під час воєнного стану та ще 180 днів після його скасування. Протягом цього періоду діятимуть спрощені умови набуття відповідного статусу.

Зокрема, оформити статус і отримувати допомогу можна не відвідуючи центр зайнятості. Подати заявку на отримання статусу безробітного та призначення виплат можна онлайн через "Дію". Для цього потрібно зробити такі кроки:

авторизуватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;

заповнити заявку;

подати її онлайн до зручного вам центру зайнятості;

ввести номер соціального рахунку та обрати періодичність отримання виплат (якщо немає соціального рахунку, пропустити цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву);

завантажити необхідні документи;

перевірити дані та підписати їх електронним підписом.

Отримати статус безробітного можуть і внутрішньо переміщені особи, які не мають документів. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат по безробіттю у цьому разі є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

Також на виплати можуть розраховувати люди, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але все ж не працюють.

Держава не позбавлятиме статусу безробітних тих українців, які перебувають на окупованих територіях чи в зонах бойових дій.

Є ще певні особливості у нововведеннях. Не тільки наймані працівники, але і ФОП можуть отримати фінансову допомогу, якщо вони втратили частину зарплати або доходу. А от втрачають можливість отримати кошти люди, які оформили статус безробітного та виїхали за кордон, і перебувають там понад 30 днів.

Суми виплат зменшили

Раніше сума допомоги по безробіттю залежала від прожиткового мінімуму. Зараз він становить 9 924 грн, а з липня мав збільшитись до 10 400 грн. Однак тепер виплати по безробіттю прив'язані до мінімальної зарплати. Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер складатиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9 750 грн.

"Допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі (до отримання всіх необхідних відомостей), встановленому законодавством на випадок безробіття, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядається відповідно до законодавства", – пояснила юристка кадрового порталу grc.ua Оксана Мартинюк.

А от у законодавстві йдеться про те, що мінімальний розмір допомоги по безробіттю такий: