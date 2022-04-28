Гайдай: війська РФ 29 разів за добу обстріляли Луганщину

Гайдай: війська РФ 29 разів за добу обстріляли Луганщину

Російські військові 29 разів за добу обстріляли Луганську область. Загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що ворог застосовував авіацію, системи залпового вогню, ствольну артилерію, мінометну зброю.

"По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній.
У Гірському вчора зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Гайдай.

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