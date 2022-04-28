Гайдай: війська РФ 29 разів за добу обстріляли Луганщину

Російські військові 29 разів за добу обстріляли Луганську область. Загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що ворог застосовував авіацію, системи залпового вогню, ствольну артилерію, мінометну зброю.

"По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній.