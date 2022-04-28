Гайдай: війська РФ 29 разів за добу обстріляли Луганщину
Російські військові 29 разів за добу обстріляли Луганську область. Загинули чотири людини, поранено ще чотирьох, 10 будинків зруйновано в Попасній. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначається, що ворог застосовував авіацію, системи залпового вогню, ствольну артилерію, мінометну зброю.
"По 10 разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Зранку стало відомо про ще 10 зруйнованих будинків в Попасній.
У Гірському вчора зранку загинув 58-річний місцевий житель, який вийшов на подвір’я біля свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян, у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка, у Новодружеську та Лисичанську – два чоловіки. Ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Гайдай.