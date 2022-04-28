У військових адміністраціях областей розповіли про ситуацію у регіонах
У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати у бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області, повідомляє Українська правда.
Про це свідчать дані голів областей станом на 8 ранку четверга 28 квітня.
У Сумській області у середу ввечері о 21:50 Росія розпочала провокаційний обстріл українських територій із мінометів. Понад півсотні "прильотів" все на території Есманської громади.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Харківська область: цієї ночі йшли поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова . За попередніми даними, за ніч постраждалих нема.
По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв.
В Ізюмському напрямку бої продовжуються.
Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Горську громаду. Детальна інформація про пошкодження та наслідки з'ясовується. Поки що відомо про 4 загиблих.
Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар – під постійними обстрілами.
Незважаючи на складну обстановку, продовжується евакуація з лінії зіткнення.
Маріуполь: "Азовсталь" тримається.
Херсонщина: вночі над містом сильні вибухи, майже по всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонської області у напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу.
Також є випадки викрадення цивільного населення.
Миколаївська область: уночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетний обстріл зазнав с. Шевченкове. Ракета потрапила до приватного будинку. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Відносно спокійно ніч пройшла на Волині та Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях.