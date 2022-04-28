У військових адміністраціях областей розповіли про ситуацію у регіонах

У ніч на 28 квітня російська армія продовжувала обстрілювати Харківську, Луганську, Донецьку області, намагалася наступати у бік Миколаєва та Кривого Рогу, завдала ракетного удару по с. Шевченкове у Миколаївській області, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать дані голів областей станом на 8 ранку четверга 28 квітня.

У Сумській області у середу ввечері о 21:50 Росія розпочала провокаційний обстріл українських територій із мінометів. Понад півсотні "прильотів" все на території Есманської громади.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Харківська область: цієї ночі йшли поодинокі артилерійські обстріли східних районів Харкова . За попередніми даними, за ніч постраждалих нема.

По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв.

В Ізюмському напрямку бої продовжуються.

Луганщина: по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Горську громаду. Детальна інформація про пошкодження та наслідки з'ясовується. Поки що відомо про 4 загиблих.

Донеччина: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар – під постійними обстрілами.

Незважаючи на складну обстановку, продовжується евакуація з лінії зіткнення.

Маріуполь: "Азовсталь" тримається.

Херсонщина: вночі над містом сильні вибухи, майже по всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонської області у напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу.

Також є випадки викрадення цивільного населення.

Миколаївська область: уночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетний обстріл зазнав с. Шевченкове. Ракета потрапила до приватного будинку. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Шевченкове на карті

Відносно спокійно ніч пройшла на Волині та Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях.