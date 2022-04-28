Гайдай: сьогодні відбудеться евакуація жителів Луганської області
Сьогодні, 28 квітня, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він зазначив, що евакуація безкоштовна, кожен у безпечних містах також матиме безкоштовне житло, їжу, одяг та медичну допомогу.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
- Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
- Привілля: центральна площа;
- Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
- Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.
- Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
- Попасна: вул. Миру 155 і 142.
Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж.
"Кремінна, не намагайтеся вирватися самостійно! Чекаємо на поліпшення ситуації, і тільки організована евакуація!" - написав він.