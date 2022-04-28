Гайдай: сьогодні відбудеться евакуація жителів Луганської області

Сьогодні, 28 квітня, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

﻿Він зазначив, що евакуація безкоштовна, кожен у безпечних містах також матиме безкоштовне житло, їжу, одяг та медичну допомогу.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

Попасна: вул. Миру 155 і 142.

Також на Луганщину буде направлений гуманітарний вантаж.