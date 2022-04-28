Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 22 800 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 970 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,

артилерійських систем – 431 (+10) од,

РСЗВ - 151 (+2) од,

засобів ППО - 72 (+1) од,

літаків – 187 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1688 (+22) од,

кораблів /катерів - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),

спеціальної техніки - 31 (+0),

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

Дані уточнюються.