Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 22 800 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 970 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
- артилерійських систем – 431 (+10) од,
- РСЗВ - 151 (+2) од,
- засобів ППО - 72 (+1) од,
- літаків – 187 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
- кораблів /катерів - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
- спеціальної техніки - 31 (+0),
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.
Дані уточнюються.