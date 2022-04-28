Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 22 800 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 970 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,
  • артилерійських систем – 431 (+10) од,
  • РСЗВ - 151 (+2) од,
  • засобів ППО - 72 (+1) од,
  • літаків – 187 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1688 (+22) од,
  • кораблів /катерів - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8),
  • спеціальної техніки - 31 (+0),
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

Дані уточнюються.

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