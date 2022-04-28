Рада може повернути податки на бензин та дизпаливо: орієнтовні ціни

Верховна рада Україні може повернути оподаткування бензинів та дизельного пального на довоєнний рівень. Роздрібна вартість цієї продукції зросте, повідомляє Новое время.

Верховна рада України може відмінити пільгове оподаткування бензинів та дизпального. Про це говориться в Проекті Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану № 7311 від 24 квітня 2022 р., який опубліковано на сайті Верховної ради України. Авторами законопроекту є Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та інші народні депутати України.

Зокрема в проекті Закону пропонується повернути акциз та збільшити ПДВ з 7 до 20%. Нагадаємо, що зменшення оподаткування відбулося в середині березня. Це допомогло зменшити роздрібні ціни 10−12 грн/л.

"Відповідно повернення податків приведе до зворотнього ефекту" — впевнений Сергій Куюн, директор консалтингового агентства А-95 .

На своїй сторінці у facebook він написав, що розрахунок по формулі Мінекономіки показує, що гранична ціна на бензин буде 45 грн/л (зараз 34,10), дизпальне — 48 грн/л (38,7 зараз).

"Але це ще не все. Сьогодні раніше я писав, що пального нема, що змушує окремих учасників ринку забити на „рекомендації“ уряду" , — написав Куюн.

Він відзначає, що бензин реально вже коштує 40 грн/л, а дизпальне — 45 грн/л.

"Тобто з повною ставкою податків реальна ціна злетить мінімум до 52 та 55 грн/л" , — очікує експерт.

Сергій Куюн вважає, що сьогодні завданням номер один є наповнення ринку пальним. Підвищення цін має відбуватись за рахунок відміни або послаблення держрегулювання.

"Ціна зросте, але не так сильно, як від повного повернення податків, та й буде ефект у вигляді стимулювання наповнення ринку" , — пропонує він.

А вже після розбудови нової системи постачання пального в країну через західний кордон, можна буде повернутися до держрегулювання та збільшення податків.

Нагадаємо, що цим самим Законопроектом Верховна рада України планує скасувати «нульове» розмитнення імпорту автомобілів для власних потреб.