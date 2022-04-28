ГУР: у Придністров'ї оголосили воєнні збори

Невизнана "Придністровська молдавська республіка" посилює свою армію, повідомляє﻿ Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У листі "Міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на "спеціальні збори".

Зазначається, що мета зборів – "забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".

Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів.

Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер, повідомляє розвідка.