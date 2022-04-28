ГУР: у Придністров'ї оголосили воєнні збори
Невизнана "Придністровська молдавська республіка" посилює свою армію, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У листі "Міністерства оборони ПМР" до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на "спеціальні збори".
Зазначається, що мета зборів –
"забезпечення 100% укомплектованості особистого складу Миротворчого контингенту Придністровської молдавської республіки, а також забезпечення зайнятістю працездатного населення республіки".
Брати участь у зборах можуть чоловіки до 55 років, яким гарантується "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Грошове забезпечення непрацюючих громадян обіцяють від 2800 "рублів ПМР". Самі збори триватимуть 90 днів.
Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер, повідомляє розвідка.
"Прикметно, що лист датовано 21 квітня. Тобто, до початку останніх російських провокацій на території "ПМР". Це нагадує події в так званих "ЛНР/ДНР" напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні ГУР.