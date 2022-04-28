The Guardian: РФ з початку війни подвоїла доходи від продажу палива в ЄС

За останні два місяці Євросоюз заплатив Росії близько 44 млрд євро за викопні види палива, тоді як минулого року платив по 12 млрд євро на місяць, повідомляє Кореспондент.

З початку війни в Україні Росія вдвічі збільшила свої доходи від продажу викопних палив країн Євросоюзу. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на висновки фінського центру досліджень енергії та чистого повітря CREA.

За даними експертів, зростання цін принесло Росії близько 62 млрд. рублів.

Для ЄС імпорт склав близько 44 млрд. євро за останні два місяці порівняно з приблизно 140 млрд. євро за весь минулий рік або приблизно 12 млрд. євро на місяць.

"Незважаючи на те, що експорт з Росії скоротився через війну та санкції, домінування країни як джерела газу означало, що припинення поставок тільки підвищило ціни, які і без того були високими через брак пропозиції, оскільки світова економіка відновлювалася після пандемії Covid -19", – повідомляють аналітики.

Зазначається, що найбільшим імпортером російського палива є Німеччина.