МЗС: посольство Канади в Україні планує відновити роботу найближчим часом
Посольство Канади в Україні може відновити роботу протягом кількох днів чи тижнів, повідомляє Новое время.
Міністр закордонних справ Мелані Джолі заявила, що поки що незрозуміло, чи будуть співробітники посольства працювати у Києві чи у Львові.
За її словами, ціль полягає в тому, щоб мати можливість відновити роботу найближчим часом.
"Ми розглядаємо кілька сценаріїв", - сказала вона.
27 квітня посольство Сполучених Штатів заявило про те, що готується до швидкого відновлення роботи у Києві.
Раніше голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що повернення посольств різних країн до Києва означає, що прямої загрози захоплення столиці поки що немає.