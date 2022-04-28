МЗС: посольство Канади в Україні планує відновити роботу найближчим часом

Посольство Канади в Україні може відновити роботу протягом кількох днів чи тижнів, повідомляє Новое время.

Міністр закордонних справ Мелані Джолі заявила, що поки що незрозуміло, чи будуть співробітники посольства працювати у Києві чи у Львові.

За її словами, ціль полягає в тому, щоб мати можливість відновити роботу найближчим часом.

"Ми розглядаємо кілька сценаріїв" , - сказала вона.

27 квітня посольство Сполучених Штатів заявило про те, що готується до швидкого відновлення роботи у Києві.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що повернення посольств різних країн до Києва означає, що прямої загрози захоплення столиці поки що немає.