РосЗМІ: у РФ може закритися половина кінозалів через бойкот західних студій

Через відмову західних студій прокатувати прем'єри до ФР після початку війни в Україні, половина російських кінозалів може закритися, повідомляє Новое время.

Про це пише російське видання Коммерсант із посиланням на Асоціацію власників кінотеатрів.

В організації заявили, що нестача репертуару в найближчі два місяці призведе до падіння виручки більш ніж на 80% та закриття половини кінозалів.

Також у російській Асоціації заявили, що якщо рішення про підтримку галузі не буде прийнято протягом місяця, «рятувати вже не буде кого» і галузь не буде здатна далі працювати. Російська кіногалузь забезпечує понад 50 тисяч робочих місць.

Також російські власники кінотеатрів наголосили на неможливості так званого "паралельного імпорту", оскільки копія фільму вже давно не є фізичним носієм.

Раніше президент міжнародної кінотеатральної дистрибуції компанії Warner Bros Pictures Ендрю Кріппс поскаржився на російських піратів, які показують продукти кіностудії в обхід введеної через війну в Україні заборони.